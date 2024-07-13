Россияне ударили по жилому сектору в Чернобаевке: девочке оторвало руку. Фото и видео
Российские оккупационные войска снова обстреляли Херсонскую область. Захватчики ударили по жилому сектору в Чернобыевке, в результате чего ранена 16-летняя девушка.
Ей оторвало руку. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, он также опубликовал видео последствий.
"Россияне не прекращают терроризировать Херсонщину. Вечером оккупанты ударили по жилому сектору в Чернобаевке", – говорится в сообщении.
В результате обстрела серьезно пострадала 16-летняя девушка, которой оторвало руку. Она также получила обломочные ранения туловища. Ее доставили в больницу "скорой". В настоящее время медики доследуют девочку и оказывают помощь.
Бабушка девочки рассказала, что ребенок сам был в доме.
"Ребенок сам был в доме, видимо испугался и побежал к нам в кухню", – сказала она.
Пока их дом - разбит, с разрушенными стенами, сломанной кровлей и разбитыми окнами и оконными стеклами.
Напомним, начиная с 6 утра 12 июля до 15 часов 13 июля российские войска в Херсонской области убили троих гражданских и ранили десять мирных жителей. Под вражеским огнем за это время оказались 15 населенных пунктов области, включая Херсон.
Также избивали захватчики накануне и по Донбасу. Через сутки 12 июля армия России убила шестерых мирных жителей области. Еще 22 человека получили ранения.
Кроме того, сообщалось, что ночью против 13 июля силы ПВО сбили четыре ударных БПЛА в двух областях. Еще один дрон полетел в направлении Белоруссии.
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