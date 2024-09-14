В Херсоне мужчина попал под вражеский обстрел: врачи борются за его жизнь

Российские захватчики 14 сентября снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район города.

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Тяжелые ранения получил 55-летний херсонец, который в момент обстрела находился в собственном автомобиле. Об этом рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"В одну из херсонских больниц в тяжелом состоянии доставлен 55-летний мужчина. Он попал под вражеский обстрел в Днепровском районе города. В этот момент находился в автомобиле", – говорится в сообщении.

Мрочко добавил, что у пострадавшего мужчины медики диагностировали взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также осколочные ранения.

В настоящее время врачи борются за его жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что армия РФ атаковала энергообъект на Сумщине: в результате атаки один работник погиб, еще 7 ранены

Также 13 сентября армия России убила троих мирных жителей Донецкой области за сутки. Еще четверо гражданских в ряде населенных пунктов региона получили ранения. Преимущественно враг атаковал Донетчину с помощью КАБ, однако иногда россияне применяли также артиллерию и дроны.