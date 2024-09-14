Армия России убила трех мирных жителей Донетчины за сутки: новая статистика потерь

Россия, которая одним из "оправданий" своего полномасштабного вторжения в Украину называет "защиту жителей Донбасса", продолжает убивать гражданских в Донецкой области. Накануне, 13 сентября, от российских обстрелов погибли три мирных жителя в населенных пунктах Белицкое, Богоявленка и Константиновка.

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Еще четверо гражданских за сутки получили ранения. О последствиях военных преступлений РФ рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"За 13 сентября россияне убили 3 жителей Донбасса: в Белицком, Богоявленке и Константиновке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения", – отметил он.

По данным Донецкой ОВА, ранения получили двое жителей Белицкого и по одному человеку в Курахово и Полтавке.

Всего к утру 14 сентября известно, что в результате российского вторжения в Донецкой области погибли по меньшей мере 2 759 мирных жителей. Ранены, по самым скромным подсчетам, 6 035 человек. В эти цифры не входят люди, которых россияне убили или искалечили во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 14 сентября армия России запустила по Украине 76 "шахедов". Силы обороны сбили 72 из них. Еще два дрона, вероятно, упали на территории Украины под влиянием средств РЭБ, такое же количество "шахедов" улетело обратно в Россию.

Однако разрушений избежать не удалось. Так, в Киеве обломки сбитого дрона-камикадзе упали на территории коммунального предприятия. Там обошлось без пожара. На место отправились оперативные службы.