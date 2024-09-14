Армия РФ атаковала энергообъект в Сумской области, один работник погиб, еще 7 ранены

На протяжении суток 13 сентября российские войска нанесли удары по энергетическому объекту Сумской области. Погиб работник предприятия, еще семь человек получили ранения.

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Повреждено энергетическое оборудование и укрытие, обесточены несколько подстанций. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В целом, по данным Миненерго, накануне россияне обстреляли энергоинфраструктуру в Донецкой, Запорожской, Черниговской и Сумской областях. В последнем из регионов последствия атак наиболее серьезны.

"В Сумской области в результате обстрела территории энергообъекта было повреждено оборудование и укрытие, обесточивалось несколько подстанций. В результате атаки погиб работник предприятия — 54-летний водитель, еще 7 работников получили ранения и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

На Запорожье из-за российских обстрелов выключалась воздушная линия, были обесточены подстанции, потребителей отключения не коснулись.

На Черниговщине также фиксировалось отключение воздушных линий. Без света оставалось 413 абонентов в 6 населенных пунктах.

В целом, по данным Минэнерго, с октября 2022 года Россия нанесла по объектам энергетической инфраструктуры Украины более тысячи ударов. Лишь с начала 2024 года из-за российских атак наше государство потеряло 9 ГВт генерирующих мощностей.

"Сейчас идет масштабная ремонтная кампания для восстановления энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду", – отметили в Минэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 сентября армия России убила троих мирных жителей Донетчины за сутки. Еще четверо гражданских в ряде населенных пунктов региона получили ранения. Преимущественно враг атаковал Донетчину с помощью КАБ, однако иногда россияне применяли также артиллерию и дроны.

Также стало известно, что 13 сентября оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщину. В результате атаки есть погибшие, среди раненых –4-летний ребенок.