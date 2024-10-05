В Харьковской области враг снова терроризировал мирное население обстрелами: есть жертвы

За прошедшие сутки, 5 октября, российские оккупационные войска терроризировали мирное население Харьковской области. Враг обстреливал населенные пункты прежде всего КАБами и FPV-дронами, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал.

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Кроме того, вспыхнули пожары, есть разрушения. О последствиях обстрелов сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В частности, в Шевченковском районе Харькова в результате попадания КАБа горела лесная подстилка на площади 50 кв. м. В селе Русская Лозовая Дергачевской общины удар авиабомбы пришелся недалеко от автодороги "Харьков-Белгород". Также в селе Чернещина Изюмского района КАБ повредил частный дом и летнюю кухню.

В селе Изюмское Боровской общины в результате обстрела горело здание школы. Там погиб 35-летний мужчина. 55-летний житель села Первомайское погиб из-за обстрела частного дома, там также вспыхнул пожар.

Еще один мужчина, 37 лет, пострадал в Купянске из-за попадания FPV-дрона в автомобиль.

Напомним, в Харьковской ОВА показали последствия российского удара КАБом по многоэтажке в Харькове 2 октября. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие, но, к счастью, обошлось без жертв.

В областной прокуратуре отметили, что россияне атаковали Харьков с двух самолетов Су-34, совершивших пуски управляемых авиационных бомб.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 октября оккупанты атаковали КАБами Харьковщину. В областном центре под ударом оказался Киевский район города, там поврежден гаражный кооператив. В Дергачах пострадали семь человек, среди которых ребенок.

– Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в сентябре 2024-го Харьков 53 раза находился под российскими обстрелами из разного вооружения. Это самое большое количество с начала 2023 года.

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