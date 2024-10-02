Оккупанты ударили по Харькову и Дергачам: пострадали пять человек, среди них – ребенок

Ранним утром 2 октября российские оккупанты атаковали КАБами Харьковщину. В Харькове под ударом оказался Киевский район города, там поврежден гаражный кооператив.

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В Дергачах, по которым россияне также ударили КАБом, пострадали пять человек, среди них ребенок. Подробности раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Так, по Киевскому району Харькова вражеский КАБ прилетел в 04:10 утра. По словам чиновника, там повреждены гаражи в кооперативе, обошлось без пострадавших.

"В результате попадания КАБа по Киевскому району Харькова поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия", – раскрыл больше подробностей относительно утреннего удара по облцентру городской голова Харькова Игорь Терехов.

В это же время оккупанты нанесли авиаудара по Малоданиловской громаде. В селе Черкасская Лозовая спасатели после атаки тушили пожар на площади 1 га. Там тоже обошлось без пострадавших.

А вот в Дергачах, по которым утром также прилетел российский КАБ, сначала было известно о пожарах в гаражах, а потом появилась информация о пострадавших.

"По обновленной информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них – 14-летний мальчик", – отметил Синегубов около 7 часов утра.

Напомним, накануне в Харькове подсчитали количество российских обстрелов в сентябре. В первый месяц осени облцентр 53 раза находился под российскими обстрелами из разного вооружения. Это самое большое количество обстрелов города с начала 2023 года.

В результате вражеских атак в течение месяца пострадали 188 человек, среди которых 19 – дети.