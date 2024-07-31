В Харьковской области мужчина подорвался на мине и умер от кровопотери: детали трагедии. Фото

В одном из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва 61-летний местный житель получил серьезные ранения ног и смог доползти до своего автомобиля.

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В автомобиле пострадавший умер: он истек кровью. Подробности трагедии сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По данным следствия, 30 июля этого года около 13:00 в селе Малая Комышеваха Барвенковской городской территориальной громады 61-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете, который сдетонировал. Предварительно установлено, что с ранением нижних конечностей пострадавший дополз до своего автомобиля "ВАЗ 2106" , в котором умер от кровопотери. Авто обнаружено вблизи местного предприятия. Точное место подрыва устанавливается", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, гражданский подорвался на противопехотной мине. Тело погибшего доставлено в Барвенковское отделение ХОБСМЕ для проведения судебно-медицинской экспертизы. А полиция при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму пенсионер взорвался в авто, сданное ему на ремонт оккупанты.

Также сообщалось, что в оккупированном Мариуполе 8-летний мальчик взорвался на взрывчатке, захватчики не сообщают ничего о состоянии ребенка.

Тем временем на Харьковщине на днях шесть человек взорвались на вражеской растяжке.