В оккупированном Мариуполе 8-летний мальчик подорвался на взрывчатке

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают гибнуть украинские дети. В этот раз на взрывном устройстве подорвался 8-летний мальчик.

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Информации о состоянии ребенка на данный момент нет. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Как сообщают местные паблики, ребенок 2016 года рождения пострадал во время детонации взрывоопасного предмета. В результате парень получил ранения. О его состоянии здоровья на данный момент не сообщается", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Мариуполь оккупирован уже более двух лет, россияне не спешат проводить эффективное разминирование, поэтому гражданские на взрывных устройствах подрываются регулярно.

"В Мариуполе уже неоднократно люди взрывались на взрывоопасных предметах. Жители находили взрывчатку на детских площадках, во дворах, на пляжах и даже в поврежденных квартирах. Как отмечают мариупольцы в комментариях, разминированием в городе занимается частная организация, но результата особого люди не видят", – отметили в Мариупольском горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что украинские партизаны ликвидировали склад БК оккупантов под Мариуполем, подкупив одного из захватчиков. Кроме желания подзаработать, захватчика на поджог склада подтолкнула страсть.