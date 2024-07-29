В Крыму пенсионер взорвался в авто, которое ему сдали на ремонт оккупанты

Во временно оккупированном Крыму мужчина подорвался в автомобиле ВАЗ-2109. Транспортное средство ему сдали на ремонт российские оккупанты.

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В результате взрывы 69-летний Геннадий Кабыкин погиб на месте происшествия. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Инцидент произошел в селе Волочаевка Раздольненского района в захваченном россиянами Крыму. Там мужчина занимался ремонтом автомобилей. В момент, когда он ремонтировал ВАЗ-2109, транспортное средство взорвалось.

Позже стало известно, что машину на ремонт пенсионеру пригнали российские оккупанты. Кроме того, эту информацию росСМИ подтвердили в экстренных службах аннексированного полуострова. Сейчас оккупанты пытаются выяснить причины и обстоятельства взрыва.

Напомним, в ночь на 26 июля Силы обороны Украины ударили 8 ракетами ATACMS по военному аэродрому "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму. В результате атаки уничтожены два российских истребителя и РЛС "Небо".

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы, прогремевшие ночью 26 июля во временно оккупированном Крыму, были слышны в районе Евпатории, Новофедоровки и в Симферополе. В Силах обороны Украины подтвердили удар по вражескому аэродрому "Саки", отметив, что хваленая российская ПВО не смогла его защитить.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия продолжает усиливать защиту незаконно возведенного Крымского моста, опасаясь новых атак украинских морских дронов. Возле него появляются все новые и новые баржи.