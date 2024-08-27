В Харьковской области будут судить информатора РФ, которая сливала врагу данные о расположении ВСУ. Фото

В Харьковской области задержали информаторку, которая сливала российским оккупантам данные о местоположениях украинских военных. Информация была необходима врагу для ослабления обороны Харькова.

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В первую очередь злоумышленница фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, жительница поселка Докучаевское Харьковского района сознательно присоединилась к закрытому Telegram-каналу, который вели российские спецслужбы. Женщина документировала базирование сил обороны в населенном пункте, где проживала.

Кроме того, она работает медицинским сотрудником в поселке Рогань, поэтому по дороге на работу она выискивала места базирования ВСУ и военной техники. Полученные сведения предательница передавала в чат. Данные были необходимы врагу для нанесения прицельных ударов. Учитывая, что указанные населенные пункты расположены неподалеку от Харькова, вражеские атаки ослабили бы оборону и защиту областного центра.

Стоит отметить, что задержанная оказалась сторонницей "русского мира" и "работала за идею", поэтому деньги от России она не получала. Обвиняемую судят в Харьковском районном суде Харьковской области. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, Служба безопасности сорвала новые попытки страны-агрессора России получить актуальные данные по обороне Харькова, задержав в облцентре информатора ФСБ. Тот шпионил за украинскими войсками, в частности, пытался выведать боевые позиции ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за решетку отправили агентку ФСБ РФ. За то, что наводила российские ракеты на Харьков, ее приговорили к 16 годам заключения с конфискацией имущества.

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