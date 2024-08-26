Работал на ФСБ: в Харькове задержали российского информатора, пытавшегося слить оккупантам боевые позиции Patriot. Фото

Служба безопасности сорвала новые попытки страны-агрессора России получить актуальные данные по обороне Харькова, задержав в облцентре информатора ФСБ. Тот шпионил за украинскими войсками, в частности, пытался выведать боевые позиции ЗРК Patriot.

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Также предатель "охотился" за локациями фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, вражеским агентом подрабатывал местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов в области. Для выполнения задач от оккупантов он объезжал Харьков под видом грузовых перевозок на служебном авто и скрыто фиксировал места дислокаций защитников.

После таких "вылазок" мужчина обозначал потенциальные цели на Google-картах, более того, подробно все описывал и через мессенджер пересылал своему куратору из российской спецслужбы.

В поле особого внимания злоумышленника были попытки выявить и передать врагу координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих воздушное пространство прифронтового города-Героя. Агрессор же, в случае получения таких данных с геолокациями, планировал ударить по ним ракетами и управляемыми авиабомбами.

Специалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеского информатора и задержали его. Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (речь идет о несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. За совершенное ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за решетку отправили агентку ФСБ РФ. За то, что наводила российские ракеты на Харьков, ее приговорили к 16 годам заключения с конфискацией имущества.

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