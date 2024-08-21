Наводила российские ракеты на Харьков: в Украине упекли за решетку на 16 лет агентку ФСБ. Фото

В Украине за решетку посадили на 16 лет с конфискацией имущества агента ФСБ РФ. Доказано, что женщина наводила российские ракеты на Харьков.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Досудебное расследование проводило СБУ. Прокуроры доказали, что жительница Харькова, ранее судимая за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершила госизмену.

В начале 2024 года, общаясь со своим знакомым, проживающим в РФ, женщина получила от него задачу. Она за денежное вознаграждение собирала информацию о дислокации и перемещении личного состава и военной техники Сил обороны, а также о последствиях обстрелов ВС РФ Харькова.

Собранные данные осужденная посылала куратору из РФ, а после этого удаляла переписку, чтобы не вызвать подозрений.

В январе 2024 года женщину разоблачили и задержали правоохранители. Во время обысков у нее был обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Приговора она ожидала, находясь под стражей.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена, совершенное в условиях военного положения"). Поскольку рецидивистка не отбыла ранее установленные сроки наказания за совершенные преступления, ей назначено 16 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одесской области задержан вражеский приспешник, который готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов УЗ. Для обнаружения военных объектов 26-летний злоумышленник объезжал территорию Измаильского района, где фиксировал места базирования украинских защитников.

Недавно в Одесской области задержан еще один агент российских спецслужб, корректировавший ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим изменником оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

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