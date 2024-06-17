В Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги: Россия атаковала город КАБом
В ночь на 17 июня российские военные преступники ударили по Харькову управляемой авиационной бомбой. В городе раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что информация о месте атаки – окрестности или пригороде – сейчас уточняется.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району города в 23:50.
"Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Информация о пострадавших не поступала. Обзор продолжается", – отметил Синегубов.
Позже Терехов сообщил, что в результате удара по Харькову попадание в заведение детского отдыха в Шевченковском районе.
"Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет", – отметил Терехов.
Напомним, 10 июня россияне сбросили на Харьков три КАБа. Прилет был зафиксирован на окраине в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали восемь человек. В доме возник пожар.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Харькове задержали 55-летнюю горожанку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары врага по облцентру и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.
– 16 июня самолеты РФ также обстреляли село Пески-Радьковские Боровской общины Изюмского района Харьковской области. Три человека попали в больницу: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина.
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