В Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги: Россия атаковала город КАБом

В ночь на 17 июня российские военные преступники ударили по Харькову управляемой авиационной бомбой. В городе раздался взрыв во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов. Он отметил, что информация о месте атаки – окрестности или пригороде – сейчас уточняется.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по Киевскому району города в 23:50.

"Поврежден один из корпусов комплекса отдыха. Информация о пострадавших не поступала. Обзор продолжается", – отметил Синегубов.

Позже Терехов сообщил, что в результате удара по Харькову попадание в заведение детского отдыха в Шевченковском районе.

"Разрушен один из корпусов. Пострадавших нет", – отметил Терехов.

Напомним, 10 июня россияне сбросили на Харьков три КАБа. Прилет был зафиксирован на окраине в районе жилой застройки. В результате обстрела пострадали восемь человек. В доме возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Харькове задержали 55-летнюю горожанку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары врага по облцентру и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.

– 16 июня самолеты РФ также обстреляли село Пески-Радьковские Боровской общины Изюмского района Харьковской области. Три человека попали в больницу: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина.

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