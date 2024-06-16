Оккупанты ударили по селу на Изюмщине: пострадали ребенок и беременная женщина. Фото

Самолеты Российской Федерации днем 16 июня обстреляли село Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района Харьковской области. Три человека попали в больницу: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина.

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил вражеский удар по населенному пункту. "Повреждена крыша частного дома, возник пожар", – написал чиновник на своем канале в Telegram.

Офис генерального прокурора сообщил, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Авиаудары по селу противник нанес около 15:00. Повреждены более 10 жилых домов, машина скорой помощи.

Предварительно, россияне применили модифицированные планирующие авиационные бомбы УМПБ Д-30.

13-летний парень и 58-летний мужчина получили ранения. У 32-летней беременной женщины – акубаротравма (воздействие взрывной волны на слуховой и вестибулярный аппараты).

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных ВС РФ", – заверила пресс-служба ОГПУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты утром 16 июня нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. Райцентр захватчики атаковали тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе, вспыхнул пожар.

– Днем 16 июня российская армия обстреляла Новую Полтавку Краматорского района Донецкой области. Пострадали семь мирных жителей, в том числе двое детей.

– В этот же день на Полтавщине во время воздушной тревоги были слышны звуки, похожие на взрывы. В областной военной администрации заявили, что попаданий не зафиксировано.

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