СБУ задержала агентку РФ, корректировавшую обстрелы Харькова: она сама предложила помощь врагу. Фото

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. 55-летняя горожанка корректировала ракетно-бомбовые удары врага по облценру и собирала информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.

Кроме того, по заданию российских спецслужб предательница также сообщала о последствиях воздушных атак РФ в городе. Подробности сообщили в Telegram-канале СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову. Ею оказалась 55-летняя местная жительница, работавшая охранницей", – говорится в сообщении.

Контрразведчики выяснили, что изменница пыталась установить и передать агрессору данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники защитников Харькова. Также вражескую агентку интересовали последствия воздушных атак РФ.

"Для получения разведданных фигурантка объезжала территорию Харькова и "в темную" выспрашивала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми. Полученную развединформацию она направляла в российский телеграмм-канал, администрируемый представителями спецслужб РФ", – отметили в СБУ.

Полученную от агентства информацию захватчики использовали как для подготовки новых, так и для коррекции повторных ударов по Харькову с применением ракет и КАБов.

Однако сотрудники Службы разоблачили вражескую агентку и задержали ее. У нее изъяли мобильный телефон, с помощью которого она поддерживала контакт с кураторами из российских спецслужб.

Также в ходе расследования было установлено, что предательница сама вышла на оккупантов и предложила свои "услуги". Также она "давала советы, как воевать против нашего государства и призвала к захвату Харькова".

Собранной доказательной базы хватило для того, чтобы сообщить задержанной харьковчанке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас предательница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы, работавшую на "избирательный штаб" партии Путина. 36-летняя Наталья Веретенникова является совладелицей компании в России, специализирующейся на размещении рекламы в лифтах.

Ее отец, Александр Мамай, осужден за коррупцию.