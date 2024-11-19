В Глухове Сумской области 'Шахед' попал в многоэтажку: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 18 ноября, атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. По предварительным данным, оккупанты попали в многоэтажку.

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В Telegram-канале "Глухов.City" сообщили, что примерно в 23:20 в городе раздались два мощных взрыва. В то же время власти города и областная военная администрация пока не предоставляли официальную информацию о последствиях вражеской атаки.

"Россияне ударили по Глухову. Ориентировочно в 23:20 в Глухове раздались два мощных взрыва. Есть попадание в многоэтажку, сообщают корреспонденты Глухов.City с места событий", – сказано в сообщении.

По данным канала, разрушена значительная часть здания. По предварительной информации, есть пострадавшие местные жители.

Корреспонденты издания "Суспільне" пишут, что в настоящее время в многоэтажке продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA:

– россияне вечером 17 ноября ударили баллистикой по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

– А днем 18 ноября оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 43 человека получили ранения.

– В ночь на 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. Враг направил на украинские города и села около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 средств воздушного нападения врага, захватчики целились прежде всего по энергетике, есть погибшие.

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