Готовил теракт в киевском метро: СБУ сообщила о подозрении сотруднику спецслужб РФ с позывным "Мексиканец"

Служба безопасности Украины разоблачила и заочно объявила подозрение кадровому сотруднику одной из самых засекреченных российских спецслужб – сил специальных операций минобороны РФ. Преступник Константин Маслянко с позывным "Мексиканец", по данным на 18 октября, находится на временно оккупированной территории востока нашего государства.

Российский майор планировал теракт в центре Киева в метрополитене в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпоста ВСУ вблизи Луганска в 2015-м. О том, что дело пособника Кремля в скором времени будет рассматривать украинский суд, сообщила прессслужба СБУ на официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что собрали на спецслужбиста страны-террористки масштабную доказательную базу.

"Мексиканец" в начале антитеррористической операции на востоке Украины прибыл во временно оккупированный Луганск, чтобы сформировать там диверсионно-разведывательные группы.

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Он действовал под руководством командующего силами спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.

Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Преступник помог отработать легенду женщины, снарядил ее взрывным устройством, организовал выезд в столицу.

Тогда сотрудники СБУ вовремя разоблачили террористку. Она была задержана в конце 2014 года возле станции киевского метро, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

Также известно, что подразделение "Мексиканца" причастно к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года.

Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост защитников Украины трехлитровую банку с медом. Внутри была взрывчатка.

В результате подрыва погиб один наш военный, еще двое были ранены. Позже сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок за решеткой.

После начала полномасштабного вторжения РФ "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Он получил подозрение по следующим статьям УК:

– ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Как писал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила агента ФСБ, который шпионил за подразделениями ВСУ под Бахмутом Донецкой области. Он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Задержание преступника сотрудники Службы безопасности Украины провели в августе 2022 года.

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