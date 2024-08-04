Умер 47-летний спасатель, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы. Фото

В больнице в ночь на 4 августа скончался спасатель ГСЧС Владимир Александрюк, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля. Пожарный получил ожоги 75% тела, спасти его медкам, несмотря на все усилия, не удалось.

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Владимиру Александрюку навсегда останется 47 лет. О смерти коллеги сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Большая потеря для семьи ГСЧС. Сегодня ночью, в больнице, умер наш спасатель – 47-летний старший помощник начальника дежурной смены ОКЦ – Владимир Александрюк, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы, по улице Софиевская. Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось", – говорится в сообщении.

У спасателя, отдавшего свою жизнь, спасая жизни другим, осталась семья.

"Спасатели Одесщины глубоко скорбят о смерти побратима-огнеборца и выражают свои соболезнования родным и близким. В нашей памяти Владимир навсегда останется настоящим другом, профессионалом своего дела, чутким и добрым человеком. Светлая память Герою!" – отметили в ГСЧС Одесщины.

Владимир Александрюк был одним из трех пожарных, пострадавших во время ликвидации пожара в жилом доме в центре Одессы 30 июля. Двое из пострадавших, включая умершего огнеборца, работали в ГСЧС, третий входил в добровольное пожарно-спасательное подразделение Ассоциации добровольных пожарных Украины.

В Ассоциации 2 августа просили у украинцев помочь в лечении пострадавших пожарных. Самым трудным из них был Александрюк: у него были ожоги 75% тела. У коллеги умершего пожарного, заместителя начальника 3 ГПРЧ Андрея Бахметьева – ожоги 50% тела. У пожарного-добровольца Александра Манджоса обожжено 10% тела.

Напомним, 31 июля OBOZ.UA рассказывал, что в Харьковской области спасатель приехал на вызов на руины собственного дома после обстрела. Там он узнал, что его жена погибла, а маленький сын с ранениями был госпитализирован.

А 13 июля в результате удара РИ по железнодорожной станции на Харьковщине погибли спасатель и полицейский, десятки человек получили ранения.