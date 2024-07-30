В центре Одессы загорелся жилой дом: во время тушения пожара пострадали трое пожарных. Фото

В центре Одессы 30 июля загорелся пожар в трехэтажном доме. Во время укрощения огня пострадали три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В общей сложности к тушению пожара, причины которого еще предстоит установить, привлекались более 50 спасателей. Подробности раскрыли в ГСЧС Украины.

"В центре Одессы загорелся трехэтажный жилой дом, площадь пожара достигла 500 кв м. Пламя быстро распространялось по конструкциям здания, это усложняло работу спасателей. К сожалению, пострадало 3 пожарных: 2 специалиста ГСЧС и 1 представитель Ассоциации добровольных пожарных Украины", – отмечено в сообщении.

На полную ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов. К тушению огня привлекалось 55 сотрудников ГСЧС и добровольцев, а также 16 единиц специальной и вспомогательной техники.

Причины пожара установят правоохранительные органы.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Троещине во время тушения пожара из дома были эвакуированы 18 человек.

Также сообщалось, что 27 июля в Киевской области обломки сбитых БПЛА упали и вызвали пожар и оборвали электропровода, а на следующий день в регионе произошел масштабный пожар в пекарне.