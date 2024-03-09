Украина расследует убийство российскими оккупантами 45 военнопленных: цифра не окончательная – ОГПУ

По состоянию на начало марта правоохранительные органы расследуют 45 случаев убийств российскими оккупантами попавших в плен украинских воинов. При этом интересуют следователей не только непосредственные убийцы, но и те, кто мог отдавать приказы на совершение казней.

Об этом заявила спикер Офиса генерального прокурора Надежда Максимец в комментарии украинским СМИ. По ее словам, рост количества таких казней плененных россиянами фиксируется с ноября прошлого года.

В беседе с журналистами 8 марта Максимец заявила, что правоохранительные органы Украины задокументировали и расследуют 45 фактов казней российскими захватчиками украинских пленных воинов. Расследование продолжается в пределах 19 уголовных производств.

"Факты убийства военнопленных войсками агрессора фиксируются с начала широкомасштабного вторжения. Однако особенно увеличилось количество таких случаев с ноября прошлого года", – рассказала спикер ОГПУ.

По словам Максимец, в ходе расследования стражей порядка интересуют не только личности непосредственных убийц, но и те, кто мог отдать им соответствующие приказы на совершение тяжкого военного преступления.

"В рамках производств устанавливаются не только непосредственные исполнители этих преступлений, но и те, кто мог давать приказ на казнь военнопленных или не реагировал на такие действия своих подчиненных. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением", – напомнила спикер ОГПУ.

Напомним, 21 февраля генеральный прокурор Украины Андрей Костин отмечал, что на тот момент шли расследования убийств российскими оккупантами 38 военнопленных.

И некоторые убийцы уже близки к ответственности за содеянное. Так, 8 марта стало известно, что СБУ сообщила о подозрении оккупанту, расстрелявшему пленного воина ВСУ. Преступление совершил российский зек-рецидивист Дмитрий Курашов, ныне находящийся под стражей в Украине.

По данным следствия, 6 января 2024 года Курашов расстрелял солдата ВСУ, которого противник захватил в плен во время "мясного штурма". В военнопленного зек произвел по меньшей мере три прицельные выстрела. Вскоре он с еще несколькими оккупантами сам попал в плен в Сил обороны Украины. Преступника-убийцу "сдал" один из его так называемых "товарищей".