Совершил три выстрела: СБУ сообщила о подозрении оккупанту, расстрелявшему пленного воина ВСУ

Военнослужащий страны-агрессора РФ получил официальное подозрение в нарушении законов и обычаев войны за то, что убил украинца-военнопленного. Преступление совершил российский зек-рецидивист Дмитрий Курашов, присоединившийся к полномасштабному вторжению.

Он находится под стражей в Украине. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Неоднократно осужденный россиянин служил стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

6 января 2024 года Курашов расстрелял солдата ВСУ, которого противник захватил в плен во время своего "мясного штурма". В военнопленного зек совершил по меньшей мере три прицельные выстрела.

Вскоре Силы обороны Украины контратаковали захватчиков на этом участке фронта. Курашов уже сам попал в плен (вместе с несколькими своими сослуживцами).

Во время допроса в СБУ один из оккупантов сдал Курашова, а позже Служба безопасности Украины собрала и другие безоговорочные доказательства вины россиянина в убийстве военнопленного-воина ВСУ.

Следователи СБУ сообщили "штурмовику-V" о подозрении по ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Убийце грозит пожизненное заключение.

"Он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению других фактов причастности россиянина к военным преступлениям", – отметила пресс-служба.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине будут судить командира разведвзвода ВС РФ, который приказывал убивать гражданских в Киевской области. За это он получил звание "героя России".

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