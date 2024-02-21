'Эти преступления не единичны': Украина расследует убийство российскими оккупантами 38 военнопленных, – Костин

Случаи казней российскими оккупантами попавших в плен украинских воинов – не единичны. В настоящее время в Украине продолжается расследование 18 уголовных производств по фактам убийства захватчиками 38 военнопленных украинцев.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона. Он отметил: казни безоружных комбатантов, которые находятся под защитой Женевской конвенции, – не "эксцесс исполнителя", а целенаправленная политика геноцида украинского народа, которую реализует Москва.

"Мы начинаем расследование преступлений в отношении военнопленных сразу, как только получим информацию. Эти преступления не единичны. Это не "эксцесс исполнителя". Мы видим это как целенаправленную политику России, целью которой является уничтожение украинского народа, то есть геноцид", – подчеркнул Костин.

По словам генпрокурора, в Украине продолжается расследование 18 уголовных производств по фактам убийства 38 военнопленных. Всего по делам проходят более 500 подозреваемых в военных преступлениях. Из них 97 подозревают в умышленных убийствах, восемь преступников уже осуждены.

В частности, к пожизненному лишению свободы суд приговорил командира батальона РФ, который совершил убийство украинского воина и пытал гражданских на Черниговщине. Приговор вынесен в конце января.

По фактам новых расстрелов пленных украинских воинов, в частности, в декабре прошлого года, продолжается расследование.

"В начале декабря появилась информация об убийствах наших бойцов, которые сдавались в плен врагу. По этим фактам также было начато расследование. Следствие установило, что враг использовал военнопленных украинских бойцов как живой щит. В результате был убит один военнопленный военнослужащий Сил обороны Украины. Судьба еще двоих неизвестна. Идентифицировано подразделение, вероятно, причастное к этому преступлению. Это "псковская десантная дивизия", известная военными преступлениями на Киевщине, в частности в Буче, где были безжалостно убиты более 350 мирных украинцев", – рассказал Костин.

Напомним, 18 февраля, на следующий день после принятия военным руководством Украины решения о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области, сеть облетели жуткие кадры казни российскими оккупантами восьми военнопленных украинцев.

Шестерых воинов захватчики расстреляли на позиции "Зенит" в Авдеевке. Еще двое безоружных защитников захватчики казнили в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" на Донетчине – близ села Веселое на Бахмутском направлении.

А 20 февраля в DeepState рассказали о новом военном преступлении захватчиков: оккупанты расстреляли трех украинских бойцов возле Работино на Запорожье. Речь идет о оставшихся на опорном пункте воинах 3-й БрОП "Спартан", куда дошли захватчики.

На военные преступления России в отношении военнопленных отреагировали в Офисе генерального прокурора Украины. А украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН из-за этих военных преступлений оккупантов.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), начаты досудебные расследования.