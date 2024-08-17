Украина начала расследование после появления видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника: детали

Генпрокуратура начала расследование по факту распространения видео с преступлением. На нем, вероятно, снято обезглавливание украинского защитника.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Видео было опубликовано 16 августа.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством" (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ.

"16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют главу якобы украинского военного, насаженную на кол. В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что распространение представителями РФ такого видео в очередной раз свидетельствует об их полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права.

Ранее стало известно, что российские террористы распространили в сети еще одно видео с пытками украинских защитников – они показали кадры с якобы отрезанной главой воина ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сети распространили фото, на котором, вероятно, украинский военнопленный, убитый российскими оккупантами. Пока неизвестно, кто именно на снимке, но у убитого отрезаны конечности и голова. Лубинец обратился в международные организации с соответствующими сообщениями.