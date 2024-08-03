В сети показали фото четвертованного украинского пленника: омбудсмен обратился к 'Красному кресту' и ООН

В сети распространили фото, на котором, вероятно, украинский военнопленный, убитый российскими оккупантами. Пока неизвестно, кто именно на снимке, но у тела убитого отрезаны конечности и голова.

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Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, он уже обратился в международные организации с соответствующими сообщениями. В частности, омбудсмен требует от Международного комитета Красного Креста и ООН зафиксировать очередное нарушение прав человека со стороны России. Также Лубинец призвал правоохранительные органы установить личность убитого.

Поскольку на фото видно человеческое тело с отрезанными конечностями и головой, OBOZ.UA по этическим причинам отказался от публикации шокирующего контента.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это поведение извергов", - отметил Лубинец. Омбудсмен напомнил, что согласно нормам международно-гуманитарного права, ни одного военнопленного нельзя подвергать физическому увечью, насилию или убийству.

Лубинец подчеркнул, что Россия отвечает за обращение с военнопленными, поэтому ответственность за убийство и увечье лежит не только на оккупантах и их командирах, но и на самом государстве.

Также омбудсмен напомнил, что идет гибридная война. Распространяя такие фото и видео и совершая эти действия, Россия хочет запугать украинцев, "якобы смотрите, на что мы способны".

В Офисе генпрокурора в свою очередь заявили, что уже "проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями вооруженных сил России". При процессуальном руководстве ОГПУ начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"Россия последовательно повторяет преступления нацистов, дерзко демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. Этот вопиющий случай – очередное напоминание, что террористический режим РФ – это зло. А зло должно быть наказано", – подчеркнул генпрокурор Андрей Костин.

Как сообщал OBOZ.UA, жительницу оккупированной Акимовки Запорожской области оккупанты осудили за "государственную измену". Украинку обвинили в том, что она передавала Вооруженным силам Украины информацию о расположении российских захватчиков и их техники в украинском городе.