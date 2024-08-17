В сети обнародовали видео с отрезанной головой украинского военного: омбудсмен обратился к 'Красному кресту' и ООН

Российские террористы распространили в сети еще одно видео с пытками украинских защитников – они показали кадры с якобы отрезанной головой воина ВСУ. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста.

Видео дня

Об этом омбудсмен написал на своем канале в Telegram в пятницу, 16 августа. Он подчеркнул, что государство-агрессор в очередной раз нарушает международное право.

"В сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина. Обратился к ООН и МККК по поводу очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной", – написал Лубинец.

По его словам, такие кадры враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев. "Впрочем, это только утверждает Украину в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности", – добавил он.

Отметим, что 16 августа в сети появилось видео, на котором россияне показывают якобы голову украинского военного, насаженную на палку. Эти кадры сняли оккупанты с подразделения 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, находящегося в Курской области.

По этическим и моральным соображениям OBOZ.UA не будет публиковать это видео.

По информации проекта DeepState, кадры очередного террористического акта войск России, вероятно, были сняты на КПП "Колотиловка" в Белгородской области. Ориентировочно 12 августа там была неудачная попытка ВСУ прорвать оборону российских войск, утверждают авторы.

Воюющие на этом направлении военные Сил обороны в неофициальных разговорах говорят, что оккупантов из 155 бригады морской пехоты в плен брать не будут.

"Учитывая, что 155-я бригада МП уже по меньшей мере дважды обновляла свой состав из-за рекордных потерь, преступления совершают простые ванюши, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас мобилизованы. У пленных, в том числе будущих, из 155 бригады будет очень тяжелая и медленная судьба. Остальные подразделения могут сдаваться по-прежнему", – подчеркнули в DeepState.

Как известно, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ уже дважды была разгромлена украинскими воинами – во время освобождения Киевской области и в боях на Донбассе. В первый месяц войны "элитное" российское подразделение ознаменовалось мародерством в Буче и Ирпене, которые в то время находились под российской оккупацией.

В начале 2023 года стало известно, что под Угледаром в Донецкой области воины ВСУ захватили в плен 10 оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сети распространили фото, на котором, вероятно, украинский военнопленный, убитый российскими оккупантами. Пока неизвестно, кто именно на снимке, но у убитого отрезаны конечности и голова. Лубинец обратился в международные организации с соответствующими сообщениями.