"У некоторых убитых детей связаны руки": журналист раскрыл новые детали зверств оккупантов на Киевщине

В Буче, Ирпене, Дмитриевке и других населенных пунктах Киевской области оккупанты жестоко убивали маленьких детей, которых перед смертью связывали. Зафиксированы случаи изнасилований девочек до 10 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Евгений Спирин. Он эмоционально высказался о зверствах российских солдат, спросив, как дальше жить с этим.

"У некоторых убитых детей связаны руки. Детей. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитриевка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить. Как это объяснить себе? Как?" – озвучил страшные факты журналист.

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Каждый военный преступник должен быть установлен и наказан. Спирин потребовал мести, написав: "Их не должно существовать".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост преступлениям российских нелюдей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, бояться ли они и дальше "спровоцировать и обидеть" Москву.

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