Подоляк о зверствах оккупантов в Буче: главное ведь для европейских партнеров, чтобы Третья мировая не началась? Фото 18+

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост зверствам российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Киевской области. Он продемонстрировал ужасающие кадры с убитыми мирными жителями и спросил у иностранных партнеров: что для них главное? Не спровоцировать русских? Не допустить начала Третьей мировой войны? Или чтобы в Кремле "не обиделись"?

На своем Telegram-канале Подоляк упрекнул мировых лидеров, которые так или иначе поощряют "русский мир". Ведь путинские солдаты не знают, что такое честь, и уже использовали против гражданского населения нашей страны почти все возможные виды оружия.

"Главное ведь, по мнению наших европейских партнеров, – не спровоцировать русских? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы россияне не обиделись и не использовали…

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Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали?" – эмоционально спросил представитель ОП.

Он написал, что в итоге мы увидели непередаваемый ужас античеловечности на тех территориях под Киевом, которые занимали российские солдаты.

На улицах городов и сел лежат тысячи с особым зверством убитых украинцев, "растерзанных, изнасилованных, связанных, опять изнасилованных и опять убитых".

"Очень крутые и всезнающие вчерашние и сегодняшние "лидеры Европы", сотни действующих европолитиков, сытно кушающих и спокойно спящих сейчас в своих постелях, нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада-XXI, устроенного русскими в Киевской области?

Хотели Сребреницу XXI столетия? Получили? Довольны? Хотели реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас работающих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попробуете опять отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы озаботиться и покачать головой?" – гневно спросил Подоляк.

Он напомнил, что в некоторых странах звучали мнения о том, что, например, запрещать русскую литературу в университетах – негуманно.

"Еще раз внимательно посмотрите на тысячи растерзанных, изнасилованных, сожженных украинцев. В XXI веке. В рамках "спецоперации". Растерзанных РУССКИМИ. А теперь еще раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Главное ведь – не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев…" – закончил интернет-пост советник главы ОП.

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 31 марта, украинские войска освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу, в которой находятся около 280 человек. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, и улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными".

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