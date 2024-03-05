Трое предателей, которые шпионили для РФ на восточном фронте, получили тюремные сроки: подробности

К длительным тюремным срокам приговорены три предателя, шпионившие для РФ на восточном фронте. По материалам Службы безопасности Украины за решетку попали российские шпионы, разведывавшие места временной дислокации передовых подразделений Сил обороны на Северодонецком и Бахмутском направлениях, также они пытались выявить расположение ПВО и маршруты перемещения тяжелой бронетехники.

Осужденных спецназовцы задержали весной 2022 и осенью 2023 года. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины реальные сроки заключения получили еще трое предателей, которые разведывали позиции ВСУ вблизи линии восточного фронта. Прежде всего, злоумышленников интересовали места временной дислокации передовых подразделений Сил обороны на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Также они пытались выявить пункты ПВО и маршруты перемещения тяжелой бронетехники в Краматорском районе и в прифронтовой Днепропетровщине", – говорится в сообщении.

Троих предателей, ныне получивших приговоры, задержали в ходе спецопераций, проведенных СБУ весной 2022 и осенью 2023 года.

Один из осужденных согласился на сотрудничество со следствием, поэтому по приговору суда проведет за решеткой 7 лет. Еще один шпион приговорен к 10 годам лишения свободы, третий предатель пробудет в тюрьме 12 лет.

Все трое предателей – жители Донецкой и Луганской областей. Они работали на военную разведку оккупантов из Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Один из них разведданные передавал непосредственно командиру разведки 100-й отдельной мотострелковой бригады российских войск.

Еще один злоумышленник, по данным следствия, после переезда на Днепропетровщину по заданию от оккупантов отслеживал пункты базирования ПВО и перемещения военных колонн украинских защитников в направлении фронта. Делал он это, устроившись экспедитором в одну из торговых компаний. Разведку местности предатель проводил под видом рабочих поездок.

"Еще один приспешник агрессора был участником российской агентурной сети, которую Служба безопасности нейтрализовала в марте 2022 года на Луганщине. В составе вражеской группы злоумышленник готовил "отчеты" оккупантам о дислокации подразделений Сил обороны во время боев за Северодонецк",

Суд признал всех трех подсудимых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 7 ст. 111-1 (оказание вооруженным формированием страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ);

⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

"Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве органов прокуратуры", – добавили в Службе.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые похищали людей и выбивали с них деньги. От представителей малого и среднего бизнеса в регионе за "беспрепятственную" работу члены банды требовали уплаты еженедельной "дани". Тех, кто платить отказывался, "мотивировали" угрозами физического воздействия и "медленной смерти", а также "конфискацией" имущества и расправой над членами семей предпринимателей.

Если же и это не срабатывало, людей похищали, вывозили в лес и избивали.

По одному из эпизодов из местного предпринимателя бандиты "выбили" около миллиона гривен.