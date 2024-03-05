'Охотились' за предпринимателями: СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые похищали людей и выбивали с них деньги. Фото

В Днепре Служба безопасности Украины задержала членов банды рэкетиров, похищавших предпринимателей Днепропетровщины и "выбивавших" из них деньги. За возможность "беспрепятственно" работать на территории региона злоумышленники потребовали от представителей малого и среднего бизнеса платить еженедельную "дань".

В качестве "аргументов" для тех, кто не соглашался платить, рэкетиры использовали угрозы смертью, обещания расправы с членами семей предпринимателей и избиение похищенных. Подробности деятельности преступной группировки и перспективы ее членов на ближайшие годы раскрыли в Telegram-канале СБУ.

Сотрудники Службы разоблачили и задержали рэкетиров из преступной группировки, терроризировавшей предпринимателей Днепропетровщины.

"Злоумышленники требовали деньги с представителей малого и среднего бизнеса за "беспрепятственную" хозяйственную деятельность в прифронтовом регионе. Еженедельная сумма "дани" зависела от сферы предпринимательства, его масштабов и прибыльности", – рассказали в СБУ.

Тех, кто платить рэкетирам отказывался, они запугивали физическим насилием и "медленной смертью". В перечне "аргументов" преступников были также угрозы "конфисковать" личное имущество своих "жертв" и расправиться с членами их семей.

Если даже это не убеждало предпринимателей согласиться на требования преступников, те похищали потерпевших, вывозили их в безлюдную местность и избивали.

"Задокументирован факт выбивания фигурантами почти одного миллиона в гривневом эквиваленте с местного бизнесмена. Злоумышленники вывезли мужчину на окраину областного центра, а затем держали его в автомобиле и угрожали физической расправой, если "не рассчитается", – рассказали об одном из эпизодов в СБУ .

Задержали членов группировки после того, как они получили первую часть придуманного ими "долга" в размере 100 тысяч гривен.

Вслед за исполнителями СБУ задержала и главаря банды, который после поимки сообщников пытался скрываться.

"По данным следствия, участники группировки входили в сферу влияния известного криминального авторитета и позиционировали себя как "силовое крыло" в его преступной иерархии. Во время обысков в помещениях задержанных изъяты мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступной деятельности. Также обнаружены деньги, вероятно полученные преступным путем", – говорится в сообщении СБУ.

Главарю банды и двум ее участникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Все трое находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы.

"Продолжаются безотлагательные комплексные меры по задержанию и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности группировки", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, намеревавшегося подорвать почтовое отделение в Запорожье. По полученным от российских спецслужб инструкциям он сконструировал самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Это устройство злоумышленник спрятал в коробках из-под фруктов. Их, по замыслу предателя, следовало отправить в грузовое отделение одного из почтовых операторов.

После получения сообщения о доставке "посылки" на почту, фигурант планировал активировать взрывное устройство с помощью телефонного звонка. За это он рассчитывал получить денежное вознаграждение от россиян.

За деньги вражеский агент также собирал для врага развединформацию о Силах обороны Украины.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы.