Суд объявил приговор коменданту тюрьмы 'Изоляция' в оккупированном Донецке, где содержали и пытали украинцев

Денис Куликовский ("Палыч"), бывший комендант тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке, где незаконно содержали и пытали украинцев, получил 15 лет тюрьмы. Также он должен выплатить 400 тыс. и 95 тыс. грн двум потерпевшим.

Видео дня

Такое решение было принято Шевченковским райсудом Киева на заседании 3 января. Дело слушали в закрытом режиме, судья Евгений Мартынов удовлетворил просьбу прокуратуры и признал 39-летнего Куликовского виновным в жестоком обращении с военнопленными, участии в террористической организации и незаконном вооруженном формировании, передают "Ґрати".

Однако оправдал по недоказанности обвинения в торговле людьми.

В то же время суд удовлетворил два гражданских иска. Куликовский должен выплатить 400 тыс. и 95 тыс. грн двум потерпевшим.

Сам он не признал своей вины.

Что известно о Денисе Куликовском

О преступлениях Куликовского стало известно, когда домой вернулись украинские пленные. В частности, против него свидетельствовали бывшие заключенные "Изоляции" – 22 человека, признанные в деле потерпевшими.

Среди них – писатель и журналист Станислав Асеев, которого в 2017 году задержали в террористической "ДНР" и бросили в "Изоляцию", обвинив в шпионаже, создании экстремистской организации и публичных призывах к действиям, "направленным на нарушение территориальной целостности".

Он рассказывал "24 каналу", что, кроме пыток, пленные подвергались жестокому избиению и даже насилию со стороны Куликовского. По его словам, крики людей комендант "Изоляции" приказывал заглушать советскими песнями, которые были вынуждены петь сами заключенные.

Начало приговора Куликовскому будут считать с 9 ноября 2021 года, когда он был заключен под стражу. В тот день он был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ. Свое участие в пытках и допросах в "Изоляции" Куликовский подтвердил во время допроса, видеозапись которого была опубликована незадолго после его задержания.

Правозащитница Александра Матвийчук после оглашения приговора заявила, что "Палыча" должны были приговорить к пожизненному заключению, сообщает "Суспільне".

"Я буду советоваться с адвокатами потерпевших и в целом по процессуальным нюансам. По моему убеждению, Денис Куликовский, он же "Палыч", должен получить пожизненное. ...Я, правда, не понимаю, почему гособвинение просило всего 15 лет. Судья сейчас удовлетворил эту просьбу в полном объеме, но часть 2 статьи 438 УКУ, этой непутевой, до сих пор не измененной, но она все равно предполагает возможность запросить пожизненно", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2021 года "прокуратура" террористической псевдореспублики "ДНР" возбудила уголовные дела против Куликовского, обвинив его в госизмене и убийстве в 2015 году. Оккупанты утверждали, якобы комендант тюрьмы "Изоляция" был завербован украинскими спецслужбами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!