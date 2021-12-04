В 'ДНР' объявили в розыск палача 'Изоляции', задержанного в Киеве

Так называемая прокуратура так называемой Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела против Дениса Куликовского по прозвищу "Палыч", который ранее был задержан украинскими силовиками в Киеве. Интересно, что оккупанты, на которых работал известный палач, подозревают его практически в тех же преступлениях, что и прокуроры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "прокуратуры ДНР". Представители ведомства убеждены, что Куликовский, владеющий секретной и стратегически важной для террористов информацией, был завербован украинскими спецслужбами.

Таким образом Куликовского, ожидающего суда в Лукояновском СИЗО, разыскивают сепаратисты, чтобы вручить подозрение в "государственной измене", а также убийстве, совершенного на территории "ДНР" в 2015 году. По версии так называемого следствия, "Палыч" совершил его в состоянии алкогольного опьянения, что ужесточает меру ответственности по "законам" оккупированных территорий.

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"Кроме того, следствием установлено более 100 эпизодов преступной деятельности Куликовского Д.П. на территории ДНР, в том числе по фактам нанесения травм и увечий заключенным, содержавшимся в пенитенциарных учреждениях ДНР", – пишут сотрудники "прокуратуры".

Отметим, что Куликовский после 2014 года возглавлял локацию в Донецке под названием "Изоляция", переоборудованную в качестве тюрьмы для пленных. Местные жители обходили это здание десятой дорогой, а тем, кому удалось выйти оттуда, навсегда сохранят в памяти жуткие пытки и издевательства "Палыча" и его опричников.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, при каких обстоятельствах Денис Куликовский, известный своей фанатичной жестокостью на службе у пророссийских боевиков, оказался в Киеве. Уже в столице он был задержан во время спецоперации СБУ и предъявили подозрения сразу по нескольким особо тяжким статьям.