Стреляли по ВСУ на левобережье Херсонщины: в Украине будут судить семь коллаборантов, вступивших в армию РФ

Служба безопасности собрала доказательства против еще семи предателей, воевавших против Вооруженных сил на востоке и юге Украины. За совершение преступления коллаборантам теперь грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В начале полномасштабного вторжения РФ предатели добровольно вступили в разные подразделения российской армии.

Находясь в рядах оккупационных войск, они активно участвовали в боях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Во время ожесточенных боев вблизи Марьинки, Бахмута и Херсона в конце 2023 и начале 2024 годов эти преступники попали в плен в ВСУ. Среди главных фигурантов, в частности, командир подразделения танкового батальона РФ, который крупнокалиберным огнем обстреливал передовые позиции ВСУ под Крынками на левобережье Херсонщины.

По данным следствия, один из вражеских боевиков – житель временно оккупированного Крыма. В июне 2023 года он был призван в 144-ю отдельную мотострелковую бригаду страны-агрессора.

Еще один боевик, также из Крыма, прошлым летом добровольно подписал контракт с министерством обороны РФ. Тогда его назначили оператором-наводчиком на бронетранспортере в 810 отдельную бригаду морской пехоты РФ.

После прохождения боевой подготовки на полигоне вблизи временно захваченного Энергодара этого боевика перевели на левобережье Херсона для атаки на позиции ВСУ.

Остальные пятеро предателей являются жителями временно оккупированных Донецка и Горловки. Двое из них уже воевали против украинских защитников на востоке нашего государства на протяжении 2017-2019 годов.

В начале полномасштабного вторжения РФ предатели вступили в 1-ю, 4-ю и 5-ю отдельных мотострелковых бригад и 115-го стрелкового полка Южного военного округа России.

Во время службы на должностях стрелков они прошли обучение на полигоне в Докучаевске. После этого их отправили на передовую в районы Бахмута и Марьинки Донецкой области, а также в поселок Веселое в Харьковской области.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 1 и 2 статьи 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения); пунктом 7 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали российского агента. Злоумышленник в Киевской области арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ, и собирал данные о критической инфраструктуре региона, в частности столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевщины правоохранители обнаружили схрон с вооружением российского производства. Оружие из тайника, по имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать для диверсий на территории столичного региона.

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