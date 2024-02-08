Планировали использовать для диверсий: под Киевом обнаружили тайник вражеской ДРГ с российским оружием. Фото

В Бучанском районе Киевской области правоохранители обнаружили схрон с вооружением российского производства. Оружие из тайника, по имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать для диверсий на территории столичного региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. По этому факту возбуждено уголовное производство.

"Сотрудники СБУ обнаружили в Бучанском районе хорошо замаскированный схрон с вооружением российского производства. Тайник был обустроен под полом заброшенного здания в одном из поселков вблизи столицы", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности уточнили, что во время осмотра тайника правоохранители изъяли ⁠5 гранатометов, в том числе противотанковых, а также ⁠12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

"Установлено, что схрон с боевыми средствами поражения оборудовали рашисты еще в период оккупации населенного пункта. Однако во время бегства захватчиков из Киевской области они покинули тайник для российских диверсионно-разведывательных групп. По имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать спрятанное вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ установили личности еще четырех военных преступников. Они во время оккупации Киевской области забивали людей палками и выводили на расстрел.

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