Шпионил по самолетам ВСУ и собирал данные об энергообъектах: в Киеве задержали российского агента. Фото и видео

Сотрудники СБУ задержали российский агент. Злоумышленник в Киевской области арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы шпионить за самолетами ВСУ и собирал данные о критической инфраструктуре региона, в частности, столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре в Киевской области. Злоумышленник пытался обнаружить места базирования авиации ВСУ. Также его интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов украинских войск. Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в съемной квартире вблизи местного аэродрома", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленник разведывал геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам. Сотрудники СБУ задержали его с поличным, когда он проводил доразведку вблизи энергогенерирующего предприятия в Киеве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад молодого человека дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

"Агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере. За выполнение враждебных задач предатель получал от ФСБ деньги, поступавшие на его банковскую карту. Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютер с поличным с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства от ФСБ", – уточнили в СБУ.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины, злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенное в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который шпионил за военными. Кроме того, злоумышленник хотел устроиться на оборонный завод и сливал координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий столицы.

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