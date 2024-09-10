Стало известно имя российского генерала, командовавшего ударом по "Охматдету": ему сообщили о подозрении

В организации удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года украинские следователи подозревают командующего дальней авиацией военно-воздушных сил ВКС РФ Сергея Кобылаша. Оккупанту заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Пресс-служба Офиса генерального прокурора проинформировала об этом 10 сентября. Злоумышленник был установлен сотрудниками ОГПУ совместно с СБУ.

Генерал-лейтенант государства-агрессора недавно получил повышение и теперь является командующим военно-воздушными силами РФ – заместителем главнокомандующего ВКС России.

На месте удара противника по детской больнице генпрокурор Андрей Костин, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан и руководительница расследований международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Бренда Дж. Голлис провели пресс-конференцию.

По версии следствия, именно Кобылаш приказал подчиненным ему подразделениям ударить Х-101 с ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС по помещению медучреждения. Приблизительно в 10:45 крылатая ракета прилетела в один из лечебных корпусов, где в то время находились дети.

Ракеты такого типа используются для поражения наземных целей с заранее известными координатами.

В результате обстрела погибли двое гражданских: молодой врач и дедушка маленькой пациентки. Минимум 34 человека, среди которых девять детей, были травмированы.

В общей сложности в указанном помещении находились более 600 несовершеннолетних. Здание частично разрушено, уничтожено ценное медицинское оборудование.

Подчеркнем: МУС уже расследует производство в отношении Кобылаша и выдал ордер на его арест за обстрелы нашей энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская крылатая ракета Х-101, которой враг ударил 8 июля по киевской детской больнице "Охматдет", была изготовлена незадолго этой атаки. Она сошла с конвейера максимум за три месяца до обстрела, а, возможно, даже за восемь дней до него.

– В этой ракете были западные компоненты – по крайней мере, американская микросхема.

– В социальных сетях опубликовали видео, на котором зафиксирован момент российского обстрела "Охматдета".

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