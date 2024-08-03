Прилеты один за другим: в сети опубликовали новое видео российского обстрела "Охматдета" в Киеве

В социальных сетях опубликовали новое видео, на котором зафиксирован момент российского обстрела детской больницы "Охматдет" 8 июля. На нем видно несколько попаданий непосредственно в медучреждение.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Удар был нанесен стратегическими крылатыми ракетами Х-101.

"Видео с другого ракурса ударов по "Охматдету". Рашисты просто забросали здание ракетами", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть момент нескольких прилетов российских ракет.

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Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Позже стало известно, что страна-террорист РФ целенаправленно обстреляла детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. Ее обломки обнаружены на месте происшествия, а момент прилета зафиксировали камеры.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, центральный корпус детской больницы "Охматдет" будет построен после нового тендера, который должен быть объявлен в ближайшую неделю. Его проведут по новой процедуре через "Прозоро".

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