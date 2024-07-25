NYT: в ракете, которой ударили по "Охматдету", была американская микросхема
Крылатая ракета дальнего радиуса действия Х-101, которой Россия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве, была оснащена микросхемой из США. Речь идет о полевой программируемой матрице ворот Field Programmable Gate Array.
Как отмечает Национальное агентство по предотвращению коррупции, российская ракета была оснащена электроникой американских производителей микросхем, причем именно эта электроника запрещена для продажи в Россию. Однако The New York Times сообщает, что хотя чип и произведен компаниями Advanced Micro Devices и Intel, в РФ микросхема попала не из США.
Чип Field Programmable Gate Array используется в пожарных сигнализациях, интернет-модемах, ракетах и беспилотниках для обработки специфических данных. Основным поставщиком этих микросхем в Россию является Китай, утверждает издание и добавляет, что многие американские производственные мощности размещены именно в КНР.
Так, Texas Instruments и Micron Technology производит чипы на заводах в китайских Чэнду и Сиане – затем эти микросхемы находят в российских дронах Shahed и Ланцет. Кроме того, указанный чип Field Programmable Gate Array и другие в больших количествах поступают китайским производителям, устанавливающим их в свою продукцию.
AMD, Texas Instruments, Micron и Intel выступают против использования Россией своих технологий и придерживаются американского экспортного контроля. Однако производители чипов не обязаны и не могут точно отслеживать, куда именно отправляются их товары.
В свою очередь Росси организовала схемы параллельных поставок электроники через дистрибьюторские компании в Азии. Некоторые компании, продающие чипы в Россию, зарегистрированные в одном доме в Гонконге, выяснили журналисты. Из него только за июль-декабрь 2022 года были ввезены в РФ чипы на 15 млн долларов.
Среди гонконгских компаний, участвующих в схеме, есть фирмы, принадлежащие бывшему гендиректору и коммерческому директору Уральской горно-металлургической компании Андрею Козицыну и Игорю Кудряшкину. Также называются российский бизнесмен Алексей Чиченев и его партнер Михаил Виноградов.
Кроме Китая и Гонконга, такие "перегрузочные хабы электроники" есть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Марокко.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия, несмотря на введенные против нее санкции, до сих пор имеет возможность получать из-за границы материалы, необходимые для изготовления дронов-камикадзе типа Shahed, которые в РФ окрестили "Геранями". К уже названным странам и предприятиям прилагаются компании из Германии.
К тому же Россия в войне против Украины использует снайперские винтовки и пистолеты, сделанные австрийской компанией Steyr Mannlicher. В РФ это оружие завозят также в обход санкций Европейского Союза.
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