Среди приоритетных целей были системы ПВО: СБУ обезвредила группу агентов РФ, шпионившую за ВСУ на Запорожье. Фото

На Запорожье контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и обезвредили очередную агентурную группу российского ГРУ. Шпионы собирали для разведки РФ координаты объектов военной и критической инфраструктуры региона.

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Среди приоритетных для врага целей были системы ПВО, пункты дислокации Сил обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую. В СБУ раскрыли подробности деятельности вражеских агентов и операции по их задержанию.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну агентурную группу главного управления генштаба вооруженных сил России (больше известного как ГРУ), которая действовала на Запорожье. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

По данным Службы, особенно интересовали врага координаты систем ПВО, пунктов дислокации Сил обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Захватчики поставили перед своими агентами задачу устанавливать маршруты переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

Работать на врага вызвались двое жителей Запорожья, мужчина и женщина.

Предательница работала на стратегическом оборонном заводе в облцентре. Она передавала врагу информацию о расположении цехов, где производят военную продукцию, а также отчитывалась о ракетных поражениях предприятия, на котором работала.

Второго агента контрразведчики поймали с поличным: он шпионил за подразделениями ВСУ в Запорожье. Чтобы собрать интересующую россиян информацию, предатель обходил город, а также выспрашивал нужные ему данные во время бытовых разговоров со знакомыми.

У задержанных провели обыски, в ходе которых были найдены мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждениями работы на Россию.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Российским шпионам избрали меру пресечения: содержание под стражей без права внесения залога. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Документирование преступления осуществляли контрразведчики СБУ в Запорожской области и сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве региональных прокуратур.

Напомним, ранее СБУ и полиция задержали 16-летнего юношу, поджигавшего военные автомобили в Киеве.

А в Одессе сотрудники Службы разоблачили агента РФ, который шпионил за группами ПВО и бригадой "Лють".