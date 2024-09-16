СБУ задержала в Одессе агента РФ, который шпионил за группами ПВО и бригадой 'Лють'. Фото

Очередного агента российских спецслужб украинские контрразведчики задержали в Одессе, где тот шпионил за мобильными группами противовоздушной обороны и бойцами штурмовой бригады. Также злоумышленник готовил координаты для новой серии вражеских ракетно-дроновых ударов по городу.

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Предателем оказался 63-летний местный житель, согласившийся на сотрудничество с агрессором за деньги. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для выполнения вражеских задач одессит регулярно обходил облцентр, где под видом прогулок скрыто фотографировал военные объекты. В первую очередь он разведывал вероятные временные базы подразделений объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють", выполняющих задачи на южном фронте.

Также оккупанты планировали ударить по местам дислокации мобильных огневых групп ПВО. Фигурант, чтобы передать такие разведданные агрессору, использовал электронную почту.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали работу одессита против врага и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. Во время обыска в его доме изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Специалисты провели дополнительные меры, чтобы обезопасить пункты базирования защитников.

Российскому агенту следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ныне предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Одессе задержали четырех граждан, которые по заказу спецслужб РФ поджигали военные авто в области. Среди злоумышленников – трое несовершеннолетних.

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