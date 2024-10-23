Сожгли три внедорожника в сутки: в Кременчуге задержали еще двух поджигателей военных автомобилей. Фото

В Кременчуге сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали двух человек, поджигавших военные автомобили. На территории Полтавщины злоумышленники выполняли заказы российских спецслужб.

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В течение одних суток молодые люди сожгли три внедорожника украинских военных, которые недавно вернулись из боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанными оказались два местных студента в возрасте 18 и 19 лет, которые искали "легкие" деньги через Telegram-каналы. В результате, на них вышел представитель России, обещавший скорый заработок в обмен на их участие в преступной деятельности.

Вместо обещанных средств молодые люди попали в руки украинских правоохранителей. В ходе обысков у них нашли мобильные телефоны и средства, которые использовались для поджога автомобилей.

Следствие установило, что злоумышленники действовали в паре. Они объезжали населённые пункты региона на рейсовых автобусах в поисках военных автомобилей. После обнаружения потенциальных целей фигуранты согласовывали их с российским куратором, а затем совершали поджог. Все свои преступления они фиксировали на посылаемых в Россию видео.

Служба безопасности сообщила задержанным о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, что касается препятствования законной деятельности ВСУ. В настоящее время оба задержанных находятся под стражей, и им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Украине предложили усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных. Таких преступлений уже зарегистрированы сотни. И в условиях войны, по мнению украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, подобная деятельность является покушением не только на имущество отдельных военнослужащих, но и на государство в целом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция информировали, что задержали группу подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Черниговщине. 15-летний школьник из Нежинского района с одноклассниками искал легкие деньги в Telegram, но теперь несовершеннолетним грозит пожизненное, заявили правоохранители.