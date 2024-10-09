Зафиксированы сотни случаев: в Украине предложили усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных

С начала года участились случаи поджогов военных и волонтерских автомобилей. В разных регионах Украины повреждено около 300 автомобилей, правоохранители зафиксировали 266 поджогов.

Видео дня

Масштабы проблемы требуют действий на законодательном уровне, в частности, усиления уголовной ответственности за посягательство на здоровье или имущество военного или членов его семьи, совершенное в связи с исполнением им своего служебного долга. С соответствующей инициативой к депутатам Верховной Рады обратился Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул тревожную тенденцию по увеличению поджогов военных автомобилей в Украине: правоохранительные органы в 2024 году зафиксировали по меньшей мере 266 таких фактов, повреждено около 300 транспортных средств. При этом проблема характерна для разных регионов Украины.

Людей, которые заявляют о подобных преступлениях за обещанное вознаграждение, уверен Лубинец, необходимо остановить.

"Считаю, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные принципы существования любого государства, особенно в период действия военного положения. Поэтому направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросов правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины", – отметил омбудсмен.

Отбить поджигателям желание "подработать" таким позорным способом Лубинец предлагает путем усиления ответственности за нападения на военных и принадлежащее им имущество.

"Предлагал введение специальной нормы об усиленной уголовной ответственности за совершение посягательств на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с исполнением им своей служебной обязанности. Убежден, что предложенные изменения очень важны с точки зрения общественной справедливости и необходимости усиленного защиты уголовным законом военнослужащих, которые в условиях войны, защищая нашу независимость, отдают нашему государству и народу Украины самое ценное – свою жизнь и здоровье", – резюмировал Уполномоченный по правам человека при Верховной Раде.

Напомним, в начале августа в полиции назвали четыре города, где было совершено больше поджогов военных авто. В позорный топ лидеров вошли Киев, Одесса. Днепропетровск и Харьков. По состоянию на 2 августа правоохранители разоблачили 68 поджигателей. Им грозит лишение свободы от трех лет до пожизненного заключения.