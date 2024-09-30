Служил врагу, а после деоккупации устроился в ТЦК: на Одесщине правоохранители разоблачили коллаборанта. Фото

В Одесской области разоблачили военнослужащего одного из ТЦК и СП, который еще в 2022 году начал сотрудничать с врагом. Он в начале большой войны проживал на Херсонщине и во время оккупации продолжил работу в местной колонии, но уже под руководством захватчиков.

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Коллаборанта задержали. Суд уже избрал ему меру пресечения, сообщила 30 сентября пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый в 2022 году, будучи в должности инспектора в Даревской исправительной колонии №10, после временной оккупации перешел на сторону россиян.

Они приняли украинца на аналогичную должность в колонию. Под руководством оккупантов мужчина работал вплоть до освобождения территории Силами обороны.

После деоккупации гражданин мобилизовался и стал работать в одном из территориальных центов комплектования в Одесской области.

Ему объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно Служба безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ РФ, которая шпионила за Силами обороны в Киеве, Харькове и Чернигове. Трое задержанных работали на одного куратора. Они попали на крючок в Telegram-каналах, где искали быстрого заработка; теперь преступникам "светит" пожизненное лишение свободы.

– Херсонская облпрокуратура заочно объявила подозрения 11 российским оккупантам-"полицейским", которые превратили изолятор временного содержания в пыточную для украинцев. Руководил преступлениями 47-летний генерал-майор МВД России.

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