Действовали в Киеве, Харькове и Чернигове: СБУ задержала агентурную группу ФСБ, шпионившую за Силами обороны. Фото

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ России, которая шпионила за Силами обороны сразу в Киеве, Харькове и Чернигове. Трое задержанных работали на одного куратора, а попали на крючок в Telegram-каналах, где искали быстрого заработка. Теперь им "светит" пожизненное лишение свободы.

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Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, приспешников РФ обезвредили в результате многоэтапной спецоперации.

По данным следствия, агенты ФСБ РФ действовали отдельно друг от друга, но замыкались на одного куратора из России.

Один из них выполнял задания, выдавая себя за бывшего правоохранителя. В случае проверки документов он показывал фальшивое удостоверение ветерана.

Все задержанные попали на крючок ФСБ через Telegram-каналы, где искали быстрого заработка, рассказали в СБУ.

В обмен на деньги агенты должны были обходить местность и скрыто фотографировать расположение личного состава и военной техники сил обороны.

В частности, в Киеве и Чернигове захватчиков больше всего интересовали места дислокации пограничных отрядов и пунктов управления ВСУ.

А в Харькове один из фигурантов отслеживал координаты укрепрайонов, привлеченных к обороне областного центра.

Деятельность вражеской группы координировал кадровый сотрудник военной контрразведки ФСБ.

СБУ уже установила его личность и другие персональные данные.

Всех трех агентов задержали "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи военных объектов.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры, говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября в СБУ рассказали, что военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу ГРУ РФ в Одессе, готовившую силовой захват местных властей. В городе задержали руководителя вражеской ячейки и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасов и тактическое снаряжение.

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