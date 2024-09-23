Организовали одну из самых жестоких пыточных в оккупированном Херсоне: СБУ идентифицировала генерала РФ и 10 его подчиненных. Фото

Херсонская облпрокуратура заочно объявила подозрения 11 российским оккупантам-"полицейским", которые превратили изолятор временного содержания города Херсон в пыточную для украинцев. Руководил преступлениями 47-летний генерал-майор МВД России, который на временно захваченной территории возглавлял незаконно созданное "временное управление МВД России по Херсонской области".

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Офис генерального прокурора не раскрыл имя подозреваемого. Служба безопасности Украины уточнила, что это – Юрий Завьялов, который ныне вернулся к работе заместителя начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Ему и его 10 подчиненным им инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, сотрудники МВС РФ из разных подразделений в июне 2022 года были отправлены на ВОТ Херсонщины. Чтобы избежать ответственности, им поменяли анкетные данные.

Генерал-майор вражеского МВД возглавил оккупационное ведомство, а его двумя заместителями стали полковники российской полиции Геннадий Березин и Юрий Закавряшин.

"Эти трое фигурантов организовали отряды р*шистов, которые похищали жителей областного центра и конвоировали их в оккупационную пыточную, которой руководил Андрей Спивак (позывной "Злой". – Ред.) – 38-летний старший лейтенант полиции России", – рассказали в СБУ.

По приказу Завьялова его подчиненные применяли к заключенным жестокие пытки, устраивали избиения, морили голодом. Они незаконно арестовали не менее 183 гражданских.

Следствие имеет доказательства, что по приказу Спивака до смерти был замучен током 54-летний ветеран АТО.

Кроме того, фигуранты организовали и обеспечили принудительное голосование заключенных на псевдореферендуме о "присоединении" украинской Херсонщины к России.

В октябре 2022 года при участии преступников по меньшей мере 60 гражданских лиц из захваченного ИВС принудительно перевезли в места несвободы на левобережье Херсонской области и других оккупированных территорий. Лишь девять из них, по состоянию на сентябрь 2024-го, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Местонахождения других гражданских остается неизвестным.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала оперативно-боевую группу ГРУ России в Одессе. Там задержали руководителя вражеского центра и его "правую руку", изъяли много оружия, боеприпасов и тактическое снаряжение.

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