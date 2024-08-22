Сливала позиции ВСУ: СБУ задержала информатора РФ, которая помогала врагу прорваться в Нью-Йорк. Фото

В Донецкой области задержали очередного вражеского информатора, которая сливала российским оккупантам позиции украинских военных. В зоне особого внимания врага были боевые позиции тяжелой артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить поселок Нью-Йорк.

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Также предательница пыталась определить координаты штабов и опорных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Следствие установило, что по заданию российских захватчиков местная жительница собирала информацию об огневых позициях ВСУ, опорных пунктах и маршрутов движения украинских войск, обороняющих населенный пункт Нью-Йорк.

В Службе безопасности отметили, что путинские войска собирали разведданные для подготовки новых наступательных операций, направленных на захват поселка, где продолжаются тяжелые бои. Информаторку РФ задержали в ходе контрдиверсионных мер на передовой, когда она пыталась эвакуироваться из поселка в прифронтовый район.

Правоохранители сообщили, что предательницей оказалась местная жительница, идейная поклонница рашизма, ожидавшая прихода захватчиков. Связь с российской разведкой злоумышленница дистанционно поддерживала через мать своего мужа, проживающей в России и находящейся в поле зрения спецслужбы РФ.

Чтобы собрать необходимую врагу информацию женщина регулярно обходила фронтовую местность, где скрыто фиксировала локации Сил обороны. Кроме того, фигурантка использовала своих знакомых, у которых расспрашивала нужную ей информацию во время бытовых разговоров.

После получения сведений женщина обобщала собранные данные, диктовала их в голосовых сообщениях и отправляла куратору в РФ. Во время задержания во вражеской осведомительнице обнаружен мобильный телефон, который она использовала в преступной деятельности.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ). В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области задержали агента российских спецслужб, который корректировал ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим предателем оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с Нацполицией задержала две группы поджигателей, которые по поручению РФ действовали в Харьковской и Черкасской областях. Основными целями вражеских приспешников были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.

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