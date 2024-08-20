СБУ задержала фельдшера скорой, готовившего новые удары по Одесщине: он работал на ФСБ. Фото

В Одесской области задержали еще одного агента российских спецслужб, который корректировал ракетно-дроновые удары врага по одному из портовых городов региона. Этим предателем оказался 39-летний фельдшер местной станции экстренной медицинской помощи.

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То есть мужчина, оказывавший помощь больным землякам, параллельно делился с агрессором данными для обстрелов, в результате которых могли быть новые жертвы. О разоблачении злоумышленника сообщили в Службе безопасности Украины.

Фельдшер из Одесщины приглянулся российской ФСБ еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах страны-агрессора. По указанию оккупантов он собирал разведывательную информацию во время поездок по прибрежной территории, в том числе и в ходе вызовов скорой помощи.

Полученные сведения предатель отмечал на Google-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из российской спецслужбы.

Через своего приспешника враг прежде всего пытался получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Государственной пограничной службы. Кроме этого, надеялся получить локацию огневых позиций ПВО, которая защищает воздушное пространство южного региона.

Служба безопасности задокументировала преступные действия российского агента и задержала его. Во время обысков у фигуранта изъяли два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Фельдшеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одесской области задержали вражеского приспешника, который готовил поджоги зданий ТЦК и релейных шкафов УЗ. Для обнаружения военных объектов 26-летний злоумышленник объезжал территорию Измаильского района, где фиксировал места базирования украинских защитников.

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