Действовали в Харьковской и Черкасской областях: СБУ и Нацполиция задержали две группы поджигателей, работавших по заказу РФ. Фото

СБУ совместно с Нацполицией задержали две группы поджигателей, которые по поручению РФ действовали в Харьковской и Черкасской областях. Основными целями вражеских приспешников были релейные шкафы на железнодорожных магистралях.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Оккупанты надеялись, что поджог этого оборудования сорвет перевозку оружия и боеприпасов для ВСУ на передовую.

Для выполнения поджогов российская спецслужба за деньги привлекла местных жителей, искавших "легкий заработок" через Telegram-каналы.

Так, в Харьковской области задержали двух диверсантов с поличным, когда они ночью пытались поджечь батарейный шкаф железнодорожного светофора.

По информации следствия, они предварительно отследили расписание движения поездов, чтобы максимально усложнить их перемещение. Правоохранители задокументировали все преступные действия фигурантов и задержали их при попытке поджога железнодорожного оборудования.

В Черкасской области был задержан дезертир-контрактник из одной из местных воинских частей, который скрывался в области и выполнял поджоги по поручению РФ. К своей деятельности он также привлек местного безработного знакомого.

Правоохранители задокументировали попытки злоумышленников уничтожить восемь релейных шкафов сигнальных установок на важных железнодорожных маршрутах.

В настоящее время обоим задержанным предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины – диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц во время военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили очередную агентурную сеть РФ, в состав которой входили действующие и бывшие правоохранители. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры в Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СБУ задержала 40-летнего менеджера из Винницкой области, который был идейным сторонником "русского мира" и выискивал для врага локацию складов с вооружением и боеприпасами.

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