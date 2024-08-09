'Сливал' россиянам позиции ВСУ под Покровском: следующие 13 лет коллаборант проведет за решеткой. Фото

В тюрьму на 13 лет попал коллаборант, сообщавший оккупантам артпозиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении в Донецкой области. Это житель Донбасса, который по собственному желанию вышел на захватчиков через пророссийские каналы в Telegram.

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Как информирует СБУ, фигурант дела сливал вражеской спецслужбе места базирования Сил обороны в своем регионе. Чтобы получить такую информацию, коллаборант автостопом объезжал поселки Покровского района и скрыто фиксировал позиции ВСУ.

"Больше всего агрессора интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта – Покровском", – уточняет СБУ.

После разведки предатель отчитывался оккупантам через связных, "нескольких российских боевиков, воюющих на востоке Украины", пояснили в Службе.

Этот изменник был задержан в мае 2024 года в результате спецоперации в Покровском районе. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным в коллаборационной деятельности и предоставлении вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ. Соответственно, суд назначил коллаборанту 13 лет отсидки в тюрьме с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, СБУ уже завершила расследование против коллаборанта Вячеслава Яковенко, так называемого главного редактора интернет-газеты "Наш Донбасс" в захваченном Луганске. Яковенко, позиционирующий себя как "военкор" кремлевских медиа, публично оправдывает войну России против Украины и военные преступления оккупантов.

Также следователи СБУ собрали значительную доказательную базу против Алексея Дюмина, помощника кремлевского диктатора Владимира Путина, занимающего сейчас должность секретаря государственного совета РФ, и против заместителя министра обороны России Юнуса-Бека Евкурова. Оба чиновника принадлежат к близкому окружению российского диктатора.

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