Перешел на сторону РФ в 2014 году: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту-'военкору' Кремля с оккупированной Луганщины. Фото

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила расследование против коллаборанта Вячеслава Яковенко, так называемого главного редактора интернет-газеты "Наш Донбасс" во временно захваченном Луганске. Яковенко, позиционирующий себя как "военкор" кремлевских медиа, публично оправдывает войну России против Украины и военные преступления российских оккупантов.

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Об этом сообщили пресс-служба СБУ, а также Офис генпрокурора. Злоумышленник активно занимается пропагандой в пользу России.

Сейчас Яковенко готовит заказные сюжеты и "прямые включения" с якобы передовой, хотя на самом деле он находится на расстоянии более 100 км от переднего края. Для создания фейковых кадров он использует ресурсы находящегося под его контролем оккупационного издания.

Также он активно распространяет дезинформацию через свой Телеграм-канал, имеющий более 30 тысяч подписчиков. В своих сообщениях Яковенко пытается дискредитировать украинских защитников и героизировать оккупационные группировки, в том числе захватывавшие Лисичанск.

Известно, что Яковенко присоединился к террористической группировке "Восток 13" еще в 2014 году, которая впоследствии стала частью оккупационных сил Южного военного округа России. После начала полномасштабного вторжения он переключился на деятельность пропагандиста.

Следователи СБУ заочно сообщили Яковенко о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Поскольку он скрывается на временно оккупированной территории, продолжаются меры по его наказанию, включая возможное объявление в розыск и избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины уведомила о новом подозрении гауляйтера временно оккупированной части Луганской области Леонида Пасечника. На этот раз оно касается организации предателем принудительной "мобилизации" местного населения в оккупационные войска РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала российского диверсанта, который "охотился" на электроподстанции Черкасской области. Злоумышленник успел совершить несколько поджогов.