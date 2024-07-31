Соратнику Путина и заместителю министра обороны России сообщили о подозрениях: в СБУ раскрыли подробности

Следователи Службы безопасности Украины собрали значительную доказательную базу против Алексея Дюмина, помощника российского диктатора Владимира Путина, занимающего ныне должность секретаря государственного совета РФ, а также против заместителя министра обороны России Юнуса-Бека Евкурова. Оба чиновника принадлежат к близкому окружению главы Кремля и помогают ему вести войну против Украины.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБУ. Согласно материалам дела, Алексей Дюмин, ранее работавший охранником Путина и занимавший должность губернатора Тульской области, мобилизовал регион для участия в боевых действиях против Украины.

Он инициировал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды России.

Другой фигурант, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, отвечает за подготовку контрактных военнослужащих и мобилизованных лиц, участвующих в боевых действиях в Украине.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.

Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры по их привлечению к ответственности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении гауляйтеру временно оккупированной части Луганской области Леониду Пасечнику. На этот раз она касается организации предателем принудительной "мобилизации" местного населения в оккупационные войска РФ.

Напомним, ранее СБУ задержала российского диверсанта, который "охотился" на электроподстанции Черкасской области. Злоумышленник успел совершить несколько поджогов.